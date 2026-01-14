Paloma García.-Pelayo vaticina que Julio Iglesias no volverá a España: "Lleva muchos años sin venir y nunca se ha sentido bien tratado por la prensa española"

La periodista también ha explicado que si bien hay que esperar a las resoluciones judiciales y las novedades que se puedan ir conociendo, "un proceso como este (…) pasa por una pena terrible de los medios".

La periodista Paloma García-Pelayo contaba durante la tarde de este martes la "preocupación" que ha generado en Julio Iglesias la denuncia de dos de sus extrabajadores por agresión sexual y trata de seres humanos. Un escándalo que dimensiona como "tan enorme y colosal" como es "su talla como artista".

A sus ojos, las informaciones ya "han afectado" al cantante, cuya imagen, según valora en un especial de laSexta Clave, "está muy tocada". Si bien apunta a esperar a las resoluciones judiciales y las novedades que se puedan ir conociendo explica que "pasar por un proceso (…) pasa por una pena terrible de los medios".

Cuestión que le ha hecho vaticinar que en España "nos podemos despedir de él, seguramente". En este sentido, García-Pelayo recuerda que "lleva muchos años sin venir" a su país de origen, puesto que nunca "se ha sentido muy bien tratado por la prensa española", a raíz de "las críticas" surgidas" que "las estrellas nunca las reciben bien".

