Alfonso Pérez Medina advierte de "un posible delito de revelación de secretos" al conocerse que Julio Iglesias obligaba a sus trabajadoras a hacerse pruebas de ETS

El periodista analiza los nuevos audios de 'elDiario.es' y publicados en primicia en laSexta Clave, en los que una denunciante afirma que el cantante recibía directamente los resultados de los análisis de las trabajadoras, una información que es "personal e intransferible".

Dos mujeres han denunciado a Julio Iglesias por presuntos delitos de trata de seres humanos y agresiones sexuales cometidos en 2021. Además, el cantante podría enfrentar un posible delito de revelación de secretos, según audios publicados por laSexta Clave. Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta, ha señalado que estos audios sugieren posibles delitos contra la intimidad, ya que Iglesias obligaba a sus trabajadoras a hacerse pruebas de ETS y recibía los resultados. La denuncia está en la Audiencia Nacional, y la Fiscalía ha iniciado diligencias preprocesales. Se investigará si hay investigaciones en Bahamas y República Dominicana, donde ocurrieron los hechos.

Dos mujeres han denunciado a Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de trata de seres humanos y agresiones sexuales cometidas en 2021. Sin embargo, ante los audios de 'elDiario.es' publicados en primicia en laSexta Clave, el cantante podría enfrentarse también a un posible delito de revelación de secretos.

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha advertido de esta posibilidad en laSexta Clave, tras conocerse el relato de una de las víctimas, que ha declarado que Julio Iglesias obligaba a sus trabajadoras a hacerse pruebas de enfermedades de transmisión sexual y recibía directamente sus resultados.

"Con estos audios que hemos escuchado podríamos estar ante delitos contra la intimidad y de revelación de secretos por el apoderamiento de esa información médica que es absolutamente personal e intransferible", ha planteado Pérez Medina.

El periodista ha detallado que se constituiría ese delito en caso de que realmente no existiese el consentimiento por parte de las denunciantes. No obstante, el cantante podría haberlas hecho firmar algún documento en el que diesen su permiso, incluso aunque no fuese conscientemente.

En lo relativo a los presuntos delitos de trata de seres humanos por esa situación de explotación laboral y agresiones sexuales, Pérez Medina ha recordado que habrían ocurrido en 2021, antes de la 'ley del solo sí es sí'. Esto significa, que para considerarse agresión sexual, tendría que haber violencia e intimidación. "En este caso, se relatan esos episodios de violencia", ha incidido.

Actualmente, la denuncia está presentada en la Audiencia Nacional y la Fiscalía ha abierto unas diligencias preprocesales de investigación y deberá ordenar las diligencias para ver si estos hechos están probados.

También tendrá que preguntar si en Bahamas y República Dominicana, lugares donde presuntamente ocurrieron los hechos, se ha abierto alguna investigación penal. En caso de que no lo hayan hecho, la Audiencia Nacional podría continuar con su investigación.

