Denunciado por trata y agresión sexual

Primera reacción de Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual: "Está preocupado por su imagen, es como si le hubieran matado"

Los detalles La periodista Paloma García Pelayo ha desvelado en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' cómo se encuentra el cantante tras las denuncias contra él por parte de extrabajadoras.

Julio Iglesias en una imagen de archivo de 2011. Julio Iglesias en una imagen de archivo de 2011. Europa Press
Julio Iglesias está "preocupado" por las acusaciones de agresión sexual hechas por varias exempleadas. Así lo ha manifestado la periodista Paloma García Pelayo, que ha desvelado en exclusiva en el programa 'Y ahora Sonsoles' cuál ha sido la primera reacción del cantante tras la investigación publicada por 'elDiario.es' en colaboración con 'Univision'.

"Julio está preocupado. Es lo que me traslada", ha comenzado García Pelayo, que ha tenido oportunidad de hablar con él. Según ha declarado la periodista, está "preocupado por el impacto internacional, porque hoy su imagen ha caído absolutamente y es como si le hubieran matado internacionalmente por su imagen".

Además, ha añadido que "tiene a sus abogados a por todas" y que "confía mucho en ellos, particularmente en uno de ellos". García Pelayo ha afirmado que le ha visto "más preocupado que otras veces" porque ahora se le acusa de trata de seres humanos y agresión sexual.

Cabe recordar que dos mujeres le han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir "trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre" junto con "varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual", así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores "por la imposición de condiciones laborales abusivas".

Según 'elDiario.es', la denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos, pero incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas.

