¿El fin de la doctrina Douhet? Estados Unidos y la posibilidad de enviar tropas terrestres a Irán

Los detalles La doctrina tiene como objetivo producir en la mente del adversario "impotencia, pánico, desesperación, parálisis e incitaciones psicológicas que conduzcan a la capitulación" a través de operaciones únicamente aéreas.

El fin de la doctrina Douhet
Hasta el momento, Estados Unidos e Israel están bombardeando a Irán desde el aire. Es decir, han seguido las pautas de la doctrina Douhet. Ahora bien, parece que algo ha cambiado y la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno aumenta.

Eso pondría fin a la aplicación de la doctrina Douhet por parte del ejército estadounidense. El italiano Giulio Douhet afirmaba que las guerras se ganan dominando el aire y sin operaciones terrestres bombardeando con insistencia al inicio del conflicto para producir en la mente del adversario "impotencia, pánico, desesperación, parálisis e incitaciones psicológicas que conduzcan a la capitulación".

Y lo cierto es que esta doctrina ha funcionado en otras ocasiones. El gran ejemplo es Serbia. Allí, la OTAN estuvo bombardeando el territorio durante 78 días sin poner ni un solo soldado sobre el terreno. Y aún así logró que Slobodan Milosevic aceptase un acuerdo. Fue la primera vez en la que se demostró que una guerra se puede ganar solo con el poder aéreo.

En cambio, otras muchas guerras han necesitado una breve intervención de tropas tras los ataques aéreos. Por ejemplo, en la Guerra del Golfo de 1991. Tras duros ataques aéreos, hubo cuatro días de intervención militar sobre el terreno. También paso inicialmente en Afganistán. Los bombardeos lograron echar al régimen, aunque otra cosa es lo que pasó en los meses posteriores.

Lo único que parece seguro es que no habrá una invasión completa de Irán. El país es muy grande (viven 80 millones de personas) y está lleno de montañas. La que es la opción más probable para el analista militar Guillermo Pulido es que haya que colocar militares en puntos estratégicos. Y uno de ellos seguramente sea el estrecho de Ormuz. La presencia de soldados lograría que los petroleros pudiesen pasar con seguridad ya que las tropas iraníes ya no dispararían desde la costa. Lo seguirían haciendo desde más lejos, pero habría tiempo para interceptar posibles proyectiles.

Existe una segunda opción que ya utilizó Estados Unidos en Afganistán en 2001 y es que sea la CIA quien dirija las operaciones. Introducirían personal dentro de Irán para armar a determinados grupos étnicos, en este caso, a grupos como los baluchis, los azeries o los kurdos y dejar que ellos sean los que consigan derrocar al poder.

Son los planes que los expertos señalan como más probables en el campo de batalla de iraní.

