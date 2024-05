El ministro de Transportes, Óscar Puente, ni se disculpa ni pide perdón, pero sí reconoce que, si llega a saber la repercusión que han tenido sus palabras sobre Milei, no habría acusado al presidente argentino de tomar "sustancias".

Puente no es el único político que ha tenido que pedir perdón, uno de los casos más sonados fue el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien tuvo que retractarse después de decir que el Partido Popular (PP) no saben "hacer nada sin chacha" y que no tenía claro que María Dolores de Cospedal supiera pasar la aspiradora.

Otro ejemplo destacado fue el del exministro Miguel Arias Cañete, quien generó polémica al insinuar que debatir con una mujer era complicado debido a la posible percepción de machismo. Tras recibir críticas, Cañete se disculpó públicamente, asegurando que valoraba por igual a hombres y mujeres. "El debate entre un hombre y una mujer es muy complicado porque si haces un abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa", afirmaba el Cañete en un programa de televisión.

Incluso figuras políticas de renombre como Esperanza Aguirre se han visto en la necesidad de pedir perdón. Aguirre llamó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para disculparse de llamarlo "sindicalista, retrógrado, piquetero".

Una de las declaraciones más horrorosas que se han hecho sobre las víctimas del franquismo la hizo Rafael Hernando, ahora diputado del PP y ex portavoz del PP, en una tertulia hace una década: "Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo". Después pidió perdón en una entrevista en 'El País'.

No obstante, las disculpas no son exclusivas del pasado. Recientemente, la diputada del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, se vio envuelta en controversia por declaraciones inapropiadas. Asimismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que retractarse después de burlarse de la calvicie de Miguel Tellado.