La obsesión de Trump con las fotos que no le gustan: de las portadas de la revista 'Time' a su retrato en Colorado

Los detalles Desde la última portada de la revista 'Time' hasta retratos oficiales y fotos del FBI, Trump se queja de todo lo que cree que lo hace ver mal: su calva, la luz, el ángulo de la cámara o el tono de su piel.

Donald Trump no deja pasar una foto que no lo haga lucir como él quiere. La última polémica la protagoniza la portada de la revista 'Time', titulada "Su triunfo". Según Trump, es "la peor fotografía de la historia". En 'Truth Social', se quejó: "Hicieron 'desaparecer' mi pelo y dejaron algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona diminuta. ¡Qué raro!". También criticó el ángulo: la foto lo muestra desde abajo, y para él eso lo hace ver mal.

Donald Trump en sus redes sociales

Pero esto no es nada nuevo. Trump tiene un historial largo de quejas por fotos que no le gustan:

Su retrato en Colorado: en marzo de 2025, después de más de cinco años colgado, logró que retiraran su retrato del Capitolio estatal porque decía que "salía peor" que otros políticos y no estaba a la altura del retrato de Barack Obama.

en marzo de 2025, después de más de cinco años colgado, logró que retiraran su retrato del Capitolio estatal porque decía que y no estaba a la altura del retrato de Barack Obama. Foto de su oficina publicada por el FBI: según Trump, lo hacen ver desordenado y poco presentable.

según Trump, lo hacen ver desordenado y poco presentable. Fotos de medios en general: se queja de que siempre lo muestran con la cara "naranja" o desde ángulos poco favorecedores.

El periodista Sandro Pozzi explica que esto tiene su "lógica": Trump tiene dos obsesiones claras: el premio Nobel de la Paz y las portadas de 'Time'. En la última portada lo que le molestó es que, según Pozzi, "es una imagen tomada desde abajo y se ve cómo la luz le refleja en el pelo y le muestra una calva".

En resumen, ninguna foto parece buena para Trump: ni revistas, ni retratos oficiales, ni imágenes de su oficina se salvan. Cada ángulo, cada reflejo y cada detalle es motivo de queja. Para él, la batalla por su imagen nunca termina.

