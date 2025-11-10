Más barato al mes, pero más caro al final: Trump quiere hipotecas de 50 años en EEUU

Entre líneas Mientras en España las hipotecas duran de media 25 años y los pagos son razonables, en EEUU Trump quiere que la gente se comprometa casi toda la vida con la casa, y los bancos serían los grandes ganadores del asunto.

Donald Trump ha vuelto a dar de qué hablar: propone hipotecas a 50 años en Estados Unidos. La idea, según él, es que las cuotas mensuales sean más bajas y que eso impulse el mercado inmobiliario. Suena tentador… hasta que miras los números.

Trump se inspira en el New Deal de Roosevelt, hace casi un siglo, cuando se popularizaron las hipotecas a 30 años para salir de la crisis de 1929. Lo que nadie te cuenta es que alargando el plazo a 50 años, pagas muchísimo más en intereses. Y con la esperanza de vida media en EE. UU. de menos de 80 años, entre un 30% y un 40% de los hipotecados podrían morir antes de acabar de pagar, dejando la deuda a sus hijos. Sí, una herencia… pero no de la buena.

Y ojo: los grandes beneficiados serían los bancos. Según los cálculos, una hipoteca a 50 años podría aumentar el coste total entre un 70% y un 120%. Así que sí, las cuotas bajan… pero al final, pagas mucho más.

¿Cómo se compara esto con España?

Aquí, las cifras son mucho más moderadas. La hipoteca media ronda los 169.650 euros, con plazos de unos 25 años. Nada de medio siglo: en nuestro país, los pagos se hacen en un tiempo 'humano', aunque la demanda está creciendo tanto que la banca ya rechaza una de cada cinco solicitudes, un récord en Europa.

A pesar de que los tipos de interés siguen subiendo —el promedio actual es del 3,26%, el más alto desde 2015—, el año pasado se concedieron más de 400.000 hipotecas, un 11% más que en 2023. La banca aprieta, pero la gente sigue comprando.

Mientras Trump propone hipotecas que podrían durar casi la mitad de tu vida, en España seguimos con plazos razonables y un mercado vigilado. La idea de cuotas bajas suena genial… hasta que te das cuenta de que, a largo plazo, el verdadero ganador siempre será el banco.

