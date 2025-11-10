El candidato de todos… o casi: Pérez Llorca y la escenificación política que interesa al PP

Entre líneas Su amistad con Mazón, los años de trabajo juntos y la confianza de Vox lo sitúan como la opción más conocida y segura, mientras otras alternativas esperan a futuras elecciones o no cuentan con el mismo respaldo.

Sigue la intriga sobre quién será el próximo president de la Generalitat Valenciana. Aunque todavía no hay nombre oficial, hay un favorito que sobresale: Juan Fran Pérez Llorca, portavoz del PP en les Corts, alcalde de Finestrat y mano derecha de Carlos Mazón. Los dos son alicantinos, amigos de confianza, y su relación viene de años de trabajo conjunto. Tanto que en el despacho de Pérez Llorca cuelga una foto donde aparecen abrazados. Su ascenso dentro del PP ha ido siempre de la mano del éxito de Mazón en el Palau.

En Vox, por ahora, aseguran que "el nombre es lo de menos", pero en privado reconocen que Pérez Llorca les convence. El partido ultraderechista tiene poder para frenar cualquier investidura si el candidato no cumple sus condiciones: básicamente, que los votos del PP no parezcan gratis y que se respeten sus cinco líneas rojas, centradas en rechazar el pacto verde y endurecer las políticas migratorias.

De los tres nombres que suenan desde que Mazón descartó dimitir, Pérez Llorca parece el más viable. Mompó no tiene escaño ni respaldo de Génova, y María José Catalá es la preferida de la dirección nacional, pero quieren esperar a las próximas elecciones antes de presentarla para no arrastrar posibles críticas por la gestión de la DANA. Pérez Llorca, en cambio, es continuista, no tan combativo y, sobre todo, conocido y de confianza para Vox.

Su relación con la ultraderecha es evidente: ha liderado las negociaciones del PP con Vox en la Comunitat y ya ha defendido públicamente sus líneas maestras, especialmente en presupuestos. Para la ultraderecha, es un "candidato seguro", conocido y fiable, mucho más que Catalá.

Sobre él, el diputado Llanos comenta: "A mí me cae muy bien Juan Fran. Con Catalá también tengo buena relación, pero Juan Fran lo conozco más por el trabajo en les Corts".

Eso no significa que todo vaya a ser rápido. Los tiempos podrían alargarse y Vox incluso podría forzar una segunda votación si quieren asegurarse de que sus condiciones se cumplan al pie de la letra.

