Tras aparecer en los Pandora Papers, Mario Vargas Llosa sostiene que todo es mentira. A preguntas de laSexta sobre su vinculación con una sociedad offshore, se ha defendido asegurando que la información es "falsa", a pesar de que su firma aparece en los documentos. Repasamos los argumentos del escritor que la investigación desmiente.

A preguntas de laSexta sobre la offshore, Vargas Llosa sostiene que "eso fue hace 12, 15 años". Sin embargo, según explica el periodista Joaquín Castellón, que ha investigado los Pandora Papers, la firma del premio Nobel aparece en documentos de 2015, hace solo cuatro años. De hecho, sus propios abogados confirmaron que esa sociedad existía y que estuvo activa entre 2015 y 2017, a raíz de su divorcio.

El escritor también ha asegurado ante los micrófonos de laSexta que él no sabía nada. "Yo nunca me enteré que existían esas empresas que me guardó durante dos semanas la institución que se encargaba de gestionar mis derechos de autor", ha asegurado. No obstante, la documentación le desmiente: hay cartas enviadas a un despacho de abogados en Panamá, a petición del propio Vargas Llosa, por su banco o su editora, Carmen Balcells.

El premio Nobel asimismo ha defendido que "esas empresas se vendieron", pero que no fue él quien lo hizo, sino "un banco o una agencia" que se ocupaba de sus impuestos en Inglaterra. Sin embargo, los abogados de Vargas Llosa aseguraron a laSexta que se cerraron y regularizaron. Además, no se trataba de algo para gestionar sus impuestos: en un documento firmado por el escritor, consta que era para los royalties de sus novelas y porque había vendido propiedades en Londres y Madrid.

"No aparece mi firma". Es otro de los argumentos del escritor, que, confrontado con el hecho de que su rúbrica aparece en los Pandora Papers, incluso ha afirmado que "esos papeles deben estar equivocados". Pero lo cierto es que su firma aparece una y otra vez en los documentos. Una firma que coincide, además, con la de su pasaporte peruano y español.