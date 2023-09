Los G20 siempre suenan a gran cita, pero, ¿dan resultados? Lo cierto es que en muchas ocasiones han decepcionado por sus escasos resultados. El motivo no es otro que los acuerdos a los que se llega al final de la cumbre no son vinculantes, es decir, no son de obligado cumplimiento, sino más bien una declaración de intenciones.

En total, el G20 reúne a los líderes mundiales de las economías más importantes del mundo: 19 países más la Unión Europea. Sus objetivos pueden ser concretos, pero el cumplimiento no.

Por ejemplo, en el G20 que se celebró en Roma en 2021, todos los países firmaron que el calentamiento global se limitase a 1,5ºC, pero en esa firma decían que para cumplirlo tenían que hacerlo con acciones significativas y efectivas, pero no se daban instrucciones concretas. Por este motivo, algunos países han optado por hojas de ruta más verdes, y otros han sido más laxos, pero no todos han cumplido los objetivos.

Lo cierto es que, a pesar de que el G20 nació como una cumbre económica, a día de hoy se ha convertido en un 'foro social' en el que diversos países pueden compartir opiniones sobre asuntos que preocupan a la sociedad actual.

De hecho, en la agenda de este año, hay almuerzos y comidas de los principales dirigentes, que además harán acciones comunes como ir a visitar la tumba de Gandhi. Ya el domingo por la tarde se espera que se publiquen los compromisos tratados.

Los países que se ausentan, por tanto, quedan totalmente desplazados de este 'foro social'. De hecho, este año se espera que haya una declaración en contra de la guerra de Ucrania y Putin y Xi Jinping ya han anunciado que no acudirán a la cumbre. India, la anfitriona, pidió también que no asistiera Zelenski para no incomodar a otras potencias.

No obstante, a pesar de que de la Cumbre del G20 no se extraigan acuerdos vinculantes, tiene una importancia sustancial, dado que es el único encuentro multilateral de las principales potencias del mundo, y una oportunidad única para que dirigentes de los cinco continentes se vean las caras.