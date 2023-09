El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado esta tarde positivo en COVID en el test preceptivo para la asistencia a la Cumbre del G20 y no podrá viajar a la ciudad de Nueva Delhi los próximos días 9 y 10 de septiembre.

Según ha informado la SEC, el presidente se encuentra bien y seguirá trabajando desde su residencia.

A pesar de la ausencia del presidente del Gobierno, el Ejecutivo español estará representado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

"Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la cumbre del G20. Me encuentro bien. España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación", ha expresado Sánchez en un mensaje publicado en la red social X.

El presidente en funciones ya dio positivo en coronavirus a finales de septiembre del año 2022 tras asistir a la 77 Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, un viaje que aprovechó también para mantener varias reuniones bilaterales con mandatarios de otros países. Entonces, Sánchez tuvo que cancelar su agenda institucional y política de forma presencial y no pudo asistir, entre otros actos, a la clausura del Foro La Toja -entró por videoconferencia- o la participación en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona).