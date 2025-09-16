¿Está EEUU provocando a sus países vecinos con los ataques a Venezuela? ¿Son legales estas acciones militares?

Los detalles Colombia ha sido la única en alzar la voz, con el presidente Gustavo Petro calificando el hundimiento de la supuesta "narcolancha" como un asesinato y denunciando que, aunque transportara cocaína, no justifica lanzar un misil contra una lancha desarmada.

Donald Trump sube el tono de su guerra contra Venezuela. Este lunes ha asegurado que han sido tres las embarcaciones venezolanas atacadas, aunque en el video que él mismo ha compartido solo se ve una. En el ataque han muerto tres personas, y el presidente estadounidense lo presenta como un golpe contra lo que él llama un "gobierno narcoterrorista".

Según Trump, las embarcaciones llevaban un "arma mortal que envenena a los estadounidenses": droga. Además, ha lanzado una advertencia: cazarán a cualquiera que transporte drogas, aunque por ahora no haya pruebas de que fuera cierto.

Colombia dice "basta"

Entre los vecinos, Colombia ha sido la única que ha alzado la voz. El presidente Gustavo Petro ha calificado el hundimiento de la supuesta "narcolancha" como un asesinato. "Aunque llevaran cocaína, eso no justifica que lancen un misil a una lancha desarmada", ha dicho, dejando claro que considera inaceptable la acción militar de EEUU.

Otros países latinoamericanos se han mostrado más cautelosos. Bolivia y Cuba habían rechazado el primer ataque, pero hasta ahora no se han pronunciado sobre este segundo.

¿Son legales estos ataques?

Para organizaciones como Amnistía Internacional, la respuesta es clara: no. Según estas, los ataques son ejecuciones extrajudiciales, sin garantías ni justificación, y crean un precedente peligroso: básicamente, cualquiera podría ser eliminado si el presidente lo considera una amenaza.