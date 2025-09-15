Maduro afirma que Venezuela está "más que preparada" para una "lucha armada", en caso de ser agredida por EEUU

¿Por qué es importante? Donald Trump ha confirmado que EEUU ha atacado una segunda embarcación de presuntos narcotraficantes de Venezuela y que, durante la acción, se ha producido la muerte de tres personas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha intensificado su enfrentamiento con Estados Unidos afirmando que Venezuela está preparada para una "lucha armada" si es atacada. Esta declaración surge tras un anuncio de Donald Trump sobre el hundimiento de una embarcación venezolana con presuntos narcotraficantes, en el que murieron tres personas. Trump sostiene que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico, mientras Maduro lo interpreta como un intento de desestabilizar Venezuela para lograr un cambio de régimen. Maduro enfatiza que Venezuela está en una fase de "lucha no armada", pero respondería militarmente si es agredida. Además, denuncia una "agresión" integral de Estados Unidos, que incluye acciones judiciales, políticas, diplomáticas y militares. La Administración de Trump acusa a Maduro de liderar el 'Cartel de los Soles', ofreciendo una recompensa por su captura.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha dado un paso más en su enfrentamiento con EEUU al asegurar que Venezuela está "más preparada" que nunca para una "lucha armada" contra el país de Donald Trump. Eso sí, según el venezolano, solo desplegarían su fuerza en el caso de volver a ser atacados.

Pues bien, a última hora de este mismo lunes, Trump hacía un peligroso anuncio en su red social: aseguraba que Estados Unidos había atacado y hundido una nueva embarcación, ya sería la segunda, que portaba a presuntos narcotraficantes de Venezuela. Además, según sus palabras, en dicha maniobra abrían perdido la vida al menos tres personas. "Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur", ha escrito Trump en su red social Truth.

Y es que, mientras los estadounidenses siguen explicando que su el Ejército mantiene un despliegue militar en el mar Caribe para combatir el narcotráfico, para maduro todo es una excusa. Maduro lo tiene claro. Lo único que busca Trump es presionar para conseguir un "cambio de régimen" en Venezuela. De hecho, este segundo ataque a una embarcación con presuntos ciudadanos venezolanos, supuestos narcos, sería solo un intento más de desestabilizar el país latinoamericano.

"Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz", ha dicho el mandatario Maduro en una comparecencia en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). En este sentido, reiteró que Venezuela está en una fase de "lucha no armada", pero "si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada".

"Ejerceríamos las acciones armadas en las localidades, en las regiones y en los lugares donde fuera necesario para enfrentar al grupo mercenario o al grupo yankee invasor", ha sentenciado para añadir que si EEUU perpetrara una "agresión general", entonces, declararía "a la república en armas".

El líder chavista manifestó que Venezuela ejerce el "legítimo derecho a la defensa" ante lo que calificó como una "agresión" de Estados Unidos, que mantiene desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas venezolanas. "Venezuela ejerce el legítimo derecho a la defensa y lo ejercemos plenamente, no es una tensión, es una agresión en toda la línea, una agresión judicial cuando nos criminalizan, es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias, es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar".

Cruce de acusaciones: Maduro vs. Trump

Hay que recordar que, hace solo dos semanas, Donald Trump comunico un suceso similar. En esa ocasión afirmó que las fuerzas de Estados Unidos habían llevado a cabo un ataque contra un barco de drogas procedente de Venezuela. "Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", detalló. Poco después fue Marco Rubio el que califico el ataque como "letal".

Según Washington, en aquel ataque murieron once personas. Una noticia que las autoridades venezolanas desmintieron asegurando que las cifras y las razones dadas por los norteamericanos eran falsas.

La Administración de Donald Trump no ha dudado en acusar a Maduro de liderar el denominado 'Cartel de los Soles'. Una organización que EEUU persigue como organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico y que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe. Hasta ofrecen 50 millones de dólares de recompensa a cambio de información que permita la captura del líder chavista. "Las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no", denuncia Trump.