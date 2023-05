El 23 de julio volveremos a votar. En esas fechas, cerca del 30% de los españoles estará de vacaciones. Consecuencia: se espera que el voto por correo crezca considerablemente. Ya hay algunos bulos que aseguran que no se puede votar si no estás en tu residencia habitual. Por eso, aquí van seis claves para votar desde la playa (o desde el pueblo).

El voto por correo, desde cualquier sitio

La primera clave es que el voto por correo se puede solicitar desde cualquier lugar de España. No hace falta hacerlo donde está usted empadronado. El plazo acaba, en teoría, el 13 de julio.

La dirección de envío de la documentación

La segunda clave es la dirección a la que pide que se le envíe la documentación. Es ahí donde Correos mandará todo lo necesario para votar: las papeletas de todos los partidos que se presenten en su circunscripción y los certificados del censo. Si usted, por ejemplo, va a estar de vacaciones, puede pedir que se lo envíen a su lugar de vacaciones sin problemas. Puede pedir el voto por correo en una oficina de Jaén y recoger los papeles en otra de Pontevedra.

Debe estar donde pidió recibir el voto

Tercera clave. Esta sí es que puede limitar los movimientos: usted debe estar en el lugar donde le envíen el voto cuando le envíen el voto. Del 3 de julio hasta poco antes del 23 de julio, que son las elecciones. Se lo llevará el cartero como si fuera una carta certificada. Si usted no se encuentra en la dirección que indicó, volverá otra vez. Si tampoco está en esa segunda visita, le dejará un aviso en su buzón. Ahí se le indicará que su voto se encuentra en una oficina de correos, en la que corresponda a la zona de la dirección donde pidió recibir el voto. Le tocará ir hasta allí para que se lo entreguen.

Cuando tenga su voto, el Correos que quiera

Cuarta Clave. Ya tiene el voto. Ahora puede depositarlo en la oficina de Correos que quiera. Usted ha recibido ya el voto y ahora lo entrega donde mejor le venga. Puede ser en la localidad donde vive, en la que se encuentra de vacaciones, o donde realmente esté empadronado. Usted decide. Eso sí, la fecha límite es, de momento, hasta el 19 de julio. Decimos de momento, porque suele ampliarse

Este manual sirve si vota desde España

La quinta clave es que todo lo anterior es válido en España, no en el extranjero. Por supuesto, se puede votar desde el extranjero. Pueden hacerlo los españoles que viven fuera o están de paso en el exterior. Aun así, en ambos casos, deben estar registrados en las oficinas diplomáticas españolas en el país en cuestión. No se puede ir fuera de España de veraneo, pedir que te manden el voto al hotel y enviarlo como si fuera una postal al colegio electoral. No. Se complica votar por correo desde el extranjero. Una solución: se puede votar por correo antes de irse al extranjero.

No olvide su DNI

Sexta clave: El DNI. No se lo olvide. Se exige cuando se solicita el voto. Se exige cuando se recoge el voto. No se exige al entregarlo. Punto flaco del voto por correo.