El horror que vivieron las niñas y mujeres que fueron encerradas durante el franquismo por pensar por sí mismas: "Quería quitarme la vida"

Consuelo García fue una de las miles de niñas encerradas en contra de su voluntad durante el franquismo en lo que se conocería como 'El Patronato de Protección a la Mujer'. "Yo sentí una aguja en mi vena, y ya no me acuerdo de nada más. Me desperté en una habitación que no conocía de nada", relata la mujer.

Esta institución nada tenía que ver con la protección de las mujeres, sino que era, tal y como recuerda Consuelo, "un lugar siniestro con un adoctrinamiento religioso extremo". Tan grave se consideraba que las mujeres pudieran pensar por sí mismas que quienes lo hacían eran enviadas a estas instituciones regentadas por organismos católicos durante el régimen. "Lo primero que quería era quitarme la vida; pensar en matarse era algo habitual", reconoce la mujer.

Se trata de una realidad que suena lejana, aunque lo cierto es que esta institución existió hasta el año 1985. "Fue la atrocidad más grande que ha hecho España contra las mujeres", destaca al respecto Consuelo García.

Este lunes, un organismo católico celebra una ceremonia para pedir formalmente perdón a las víctimas. Han tenido que pasar 40 años para que, por primera vez, los responsables de todo ese sufrimiento pidan disculpas. Hasta el momento, han dado explicaciones que no suenan a perdón, y que parecen poco contundentes para unas víctimas que jamás podrán borrar lo vivido.