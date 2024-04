Este martes en Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos ha emitido una sentencia, condenando a Suiza por su inacción frente al cambio climático, este fallo marca la primera vez que un país europeo es sancionado por sus políticas climáticas. El caso fue presentado por un grupo de mujeres suizas conocidas como 'KlimaSeniorinnen', quienes argumentaron que el gobierno suizo no estaba adoptando medidas adecuadas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La demanda se remonta a 2017, cuando una ola de calor extremo puso en peligro la salud de la población suiza. Aunque los tribunales suizos inicialmente desestimaron la denuncia, con el respaldo de Greenpeace, el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia de este martes ha fallado a favor de las 'abuelas por el clima', reconociendo la importancia de proteger el medio ambiente como un derecho humano fundamental.

Esta condena pionera podría tener repercusiones en otros países europeos, incluida España, que ya ha enfrentado sanciones por cuestiones climáticas en el pasado, en 2020 cinco organizaciones no gubernamentales llegaron con la denuncia hasta el Tribunal Supremo porque "en España no se está haciendo todo lo que se debería", gracias a esta condena suiza pueden llegar hasta Estrasburgo y ganar. No es la única denuncia que tiene España, en 2021 fue condenada por no frenar el robo de agua en Doñana, mientras que ciudades como Madrid y Barcelona han sido reprendidas por incumplir los índices de calidad del aire, aunque sin imposición de multas económicas.

Sin embargo, el panorama se agrava con otra condena relacionada con la falta de depuración de aguas residuales en casi 50 municipios españoles. En este caso, España ya ha desembolsado 75 millones de euros, superando con creces los 12 millones de euros de la condena inicial. A pesar de estos pagos, el problema persiste, obligando al país a seguir desembolsando fondos mientras no se solucione la situación.

La sentencia suiza envía un claro mensaje a España y a otros estados europeos: es hora de tomar medidas concretas para abordar la crisis climática antes de enfrentar consecuencias legales más severas.

El mundo ante las catástrofes naturales

Este panorama destaca la importancia de proteger el medio ambiente, no solo por las sanciones económicas que conlleva su descuido, sino también por los riesgos de desastres naturales que se intensifican.

Un estudio reciente del WorldRiskIndex, analizado por newtral.es, revela que España se sitúa en un nivel de riesgo comparativamente bajo (9,64), similar al de Italia (9,97) y Francia (7,39) y lejos de los que más Filipinas (46,86), Indonesia (43,5) e India (41,52) que tienen cuatro o cinco veces más de riesgo.