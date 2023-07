Vox quiere entrar en el gobierno murciano, y no contempla la abstención. Lo ha dicho su líder en la Región, José Ángel Antelo, un hombre que quizá suene familiar por un momento muy viral que se produjo en el Ayuntamiento de Murcia el pasado septiembre.

La situación en cuestión la protagonizaron Antelo, que entonces era concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, y Ginés Ruiz, concejal de Podemos. Cuando Ruiz le acusó de inventarse datos, Antelo puso su teléfono móvil en el micrófono del pleno para que otra fuente respaldara sus palabras.

¿Quién era esa fuente en la que se basaba Antelo? El propio Ortega Smith, su compañero de partido y al que se ha dedicado a imitar maravillosamente. La respuesta de Ruiz ante este audio es igual de cómica. El de Podemos dice: "Te voy a poner un audio también", y coloca su propio teléfono en el micro, dejando que una nota de voz conteste: "Eso no es verdad, Antelo".

¿Quién es José Ángel Antelo?

Tiene 36 años, es gallego y exjugador de baloncesto. Llegó a ser campeón de Europa júnior, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y desarrolló la mayor parte de su carrera en la Liga ACB. Jugó en Murcia desde 2012 hasta su retirada, en 2019, tras una lesión grave.

Un mes después de retirarse, entró en Vox. En un principio decía que solo lo había hecho para ayudar en el programa de deportes, pero pasó a presidir el partido en Murcia y a ser candidato a la Presidencia de la Región. Se ha aprendido muy bien el discurso de Vox.

Ejemplo de ello es que dice que en Vox no son racistas porque su secretario general es negro. Los que dicen que "la inmigración ilegal es sinónimo de delincuencia".

Al igual que con el racismo, en materia de igualdad también se sabe Antelo el ideario del partido: "Nos enfrentamos a un monstruo que es la ideología de género pero poco a poco yo creo que la sociedad se está despertando". Da discursos idénticos a los de los líderes nacionales de Vox.

Para Antelo, Ortega Smith es una fuente fiable de datos, pero también de inspiración. Del mismo modo que Ortega Smith se encaraba a un okupa, Antelo también visita zonas de viviendas okupadas. Ha llegado incluso a reproducir el brindis más popular de Ortega Smith, por los Tercios de Flandes.

Para estos shows no ha tenido que esforzarse mucho Antelo, porque no son creación suya. Lo que sí le ha costado esfuerzo ha sido defender el pin parental estos años. Le preocupa que hablen a niños de tres años de masturbarse, pero sobre todo le preocupa que ya no se celebre el Día del Padre en los colegios: "Con Vox, los padres tendrán su día y las madres tendrán su día", asegura.