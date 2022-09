El Ayuntamiento de Murcia ha vivido un momento surrealista durante el debate en el pleno entre el concejal de Unidas Podemos Ginés Ruiz y el portavoz de Vox en la Corporación, José Ángel Antelo.

"España es el lugar de toda Europa donde más eficiencia hay en la energía en los hogares", aseguró el edil de extrema derecha en su discurso, que se ganó el reproche del representante de Unidas Podemos: "No me da tiempo a comprobar los datos reales cuando usted se pone a inventarse datos".

Ante eso, Antelo optó por utilizar como argumento para sustentar sus datos un audio que reprodujo en su móvil, convenientemente situado junto a su micrófono. La nota de voz era una intervención del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en la que hacía la misma afirmación.

Y Ruiz, en respuesta, puso otro audio. Una nota de voz en la que se le escucha a él: "Eso no es verdad Antelo". Tras provocar una carcajada general en el pleno, el edil de Unidas Podemos continúa: "Si yo le digo, ¿de dónde son esos datos que usted se inventa?, y usted me dice, 'no, son reales, le voy a poner la grabación que lo demuestra', y me pone a su primo Ortega Smith diciendo lo mismo que usted, pues hombre, no me ha convencido mucho".