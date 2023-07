Este jueves arranca la sesión de investidura en la Asamblea Regional de Murcia con un López Miras que llega al pleno sin los apoyos suficientes para revalidar su Presidencia. El PP no ha llegado a un acuerdo con Vox, que sigue pretendiendo entrar en el Gobierno con consejerías, algo a lo que el PP se niega.

Según la ley electoral de Murcia, comunidad en la que el PP ganó el 28 de mayo con el 43 por ciento de los sufragios y logró 21 de los 45 diputados de la Cámara, se necesita la mayoría absoluta en la primera votación de hoy y la simple en segunda, algo a lo que está abocado a someterse el candidato y presidente desde 2017 el próximo lunes porque Vox ya ha anunciado su voto en contra.

En una reunión en la sede del Parlamento regional, que comandaron los máximos dirigentes regionales de ambos partidos, Fernando López Miras y José Ángel Antelo, los populares ofertaron un pacto programático compuesto por 88 puntos en materia de sanidad, medio ambiente, infraestructuras, educación y asuntos sociales.

Pero el quid de la gobernabilidad murciana está en los sillones y es que Vox no renuncia a entrar en el Gobierno con consejerías. Fuentes de Génova aseguran a laSexta que apoyan la decisión de López Miras en su gestión de la negociación.

De hecho, Feijóo, en una entrevista en Telecinco este miércoles aseguró que "cuando se tienen más votos que toda la izquierda, un partido que se dice de derechas no puede votar a la izquierda". Unas palabras dirigidas a Vox, que votará 'no' a López Miras junto con el PSOE y Unidas Podemos.

Génova no ha intervenido para apretar a López Miras como si hizo en Extremadura con María Guardiola para meter a la ultraderecha en el Gobierno. Y es que ante una eventual repetición electoral, en el PP creen que Vox saldría perjudicado.

Este movimiento, cercano al arranque de campaña para las elecciones generales y que marca distancias de la línea de actuación del PP en el resto de comunidades. Unas distancias que Feijóo pretende hacer notar de cara al 23J y paliar el efecto negativo que sus pactos con la ultraderecha pueden dejar en su electorado. Unos acuerdos que silencian la violencia machista y que meten en las instituciones a personas con un perfil ultra.

Ante la cercanía de las generales, López Miras ha negado que Murcia sea un laboratorio para la política nacional, aunque reconoce que podría ser "un espejo", y ha subrayado que el presidente de su partido y candidato a las generales del día 23 le ha dado, plena "autonomía" para tratar de formar gobierno.

"Durante toda la campaña dije que si me votaban con mayoría suficiente para gobernar, logrando más escaños que toda la izquierda junta y cerca de la mayoría absoluta, así lo haría; y los murcianos me dieron esa confianza", ha subrayado López Miras antes de añadir que en Murcia se obtuvo el mejor tercer resultado del PP en España.

Desde la dirección de Vox aseguran que con un 18% de votos, los electores de Murcia no entenderían que el partido no entrase a formar parte del Ejecutivo. Apuntan que no darán su abstención a cambio de nada porque el PP incumplió su pacto de Gobierno en la pasada legislatura, aseguran que "no trocearán" el voto de sus nueve diputados, y advierten de que la inamovilidad del PP obedece a una estrategia de la dirección nacional que cambiará tras las elecciones generales, lo que llevaría a tener que emplear el plazo de dos meses que se abre ahora para celebrar nuevos debates de investidura o, en el peor de los casos, nuevas elecciones autonómicas si ambas partes siguen firmes en su posición transcurrido ese tiempo.