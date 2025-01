'We are the World', el tema que reunió a 46 estrellas del pop para erradicar el hambre en África, cumple 40 años

Hace 40 años, un estudio de Los Ángeles logró un hito sin precedentes. Reunir a 46 leyendas de la música para grabar una canción que acabó siendo un himno. Se trata de 'We are the World'. En la puerta, un cartel rezaba "deja tu ego en la entrada". Una consigna destinada a Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Bob Dylan y Cyndi Lauper, entre otros.

Se grabó con un fin benéfico, pero el tiempo jugaba en contra de los organizadores. Solo tenían diez horas para grabarlo, y por eso aprovecharon que había una entrega de premios en la ciudad para juntar a las estrellas del pop de los 80 durante la madrugada del 27 al 28 de enero de 1985. Algunos de ellos se conocieron en ese momento y acabaron firmándose autógrafos los unos a los otros.

El ideólogo fue el músico y activista Harry Belafonte, que pensó en reunir a los músicos más influyentes para recaudar fondos para combatir el hambre en África. Para llevar su plan acabo contó con la ayuda del productor musical Quincy Jones.

Además de Michael Jackson, Stevie Wonder y Lionel Richie, cantaron también como solistas, Diana Ross, Ray Charles, Kenny Rogers, Tina Turner, Kim Carnes y Cindy Lauper, entre otros. El objetivo solidario también convocó a Bob Dylan, a Bruce Springteen, Paul Simon, Billy Joel y Huey Lewis. En el coro estaban el actor Dan Aykroyd, Bob Geldof, La Toya, Randy, Jacky, Marlon y Tito Jackson. La banda se conocería como 'USA for Africa'.

La grabación duró 10 horas y su recaudación fue mucho mayor de la esperada. Con los fondos obtenidos se lanzaron 70 proyectos de recuperación en siete países africanos que incluían ayudas a la agricultura, la pesca, la gestión del agua, la manufactura y la reforestación.

Tan solo en los Estados Unidos, el 'single' vendió siete millones y medios de copias. Los beneficios del sencillo, el álbum, el videoclip y todo el merchandising que se vendió superaron los 80 millones de dólares.