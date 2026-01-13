Ahora

Un "fuerte impacto"

Ana Requena, sobre las denunciantes de Julio Iglesias: "Estas mujeres han tenido miedo, pero también tienen mucho ánimo de ayudar"

La periodista de 'elDiario.es' explica que las víctimas "han vivido situaciones muy complicadas que las han dejado muy afectadas emocionalmente", pero asegura que "al miedo se ha impuesto sus ganas de hacer justicia".

Las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, además de haber pasado un infierno, "han tenido miedo". Sin embargo, ese temor ha sido sustituido por sus ganas de "hacer justicia". Así lo ha contado la periodista de 'elDiario.es', Ana Requena Aguilar.

Requena ha sido una de las investigadoras que ha sacado a la luz este caso, y ha mantenido una estrecha relación con las víctimas, a quienes ha entrevistado en múltiples ocasiones. Requena ha recordado en laSexta Clave que "estas mujeres han tenido miedo porque han vivido situaciones muy complicadas que las han dejado muy afectadas emocionalmente", pero ha añadido que "también tienen mucho ánimo de ayudar".

"Al miedo se ha impuesto sus ganas de hacer justicia, de que no haya impunidad, de poder ayudar a otras mujeres que puedan estar en la misma situación. Creo que tienen una convicción interior muy fuerte", ha detallado.

La periodista ha apuntado que son mujeres con una "especial vulnerabilidad" y que, tras conocerse los hechos, "están intentando sobrellevar este impacto, que no es fácil".

