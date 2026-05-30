Nuria Roca, tras las críticas a Amaia Montero por el concierto de La Oreja de Van Gogh: "Solo nos fijamos en lo malo; estaba todo el mundo volcado"

La presentadora de La Roca ha destacado que el recinto "estaba lleno" y que todo el mundo estaba entregado. "Otra cosa es que a veces los conciertos no se escuchan bien", ha apostillado.

Nuria Roca ha reaccionado al concierto concierto de La Oreja de Van Gogh en Madrid y a la esperada actuación de Amaia Montero que "ha levantado un sinfín de críticas". "Nos fijamos en las críticas malas, porque a todos los que les ha encantado el concierto lo han disfrutado y no han puesto malos comentarios, pero nosotros nos fijamos en lo malo", ha expresado la presentadora.

En este sentido, Roca ha contado que ella ha "visto imágenes del recinto y era espectacular; lleno y todo el mundo absolutamente volcado". "Otra cosa es que a veces los conciertos no se escuchan bien", ha apostillado, tras lo que ha manifestado que "el público demandaba la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero y ha vuelto".

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