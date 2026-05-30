Nuria Roca, tras ver la figura de cera de Bad Bunny inaugurada en Madrid: "¿Puede ser la primera estatua que se parece?"

La presentadora ha bromeado al ver el gran parecido que tiene la estatua con el artista, que este sábado inicia su ronda de diez conciertos en la capital española.

Bad Bunny inicia este sábado el primero de los diez conciertos que celebrará en Madrid, con llenos absolutos que certifican el éxito que lleva cosechando años el artista puertorriqueño.

Y, para la ocasión, el Museo de Cera ha estrenado en su exposición una estatua de Benito que ha costado hasta cinco meses en hacerla. Y, pese a la fama de malas recreaciones del museo, en esta ocasión todos los colaboradores han coincidido en el enorme parecido con Bad Bunny.

"¿Puede ser la primera estatua que se parece?", ha bromeado Nuria Roca alabando una recreación que hasta copia con exactitud los tatuajes del artista.

"Igual que cuando salen mal nos reímos, cuando salen bien hay que decirlo. El mejor plan es ir a tomar algo y luego Museo de Cera", ha añadido Nacho García.

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