Un trabajador de una empresa de desokupación revela los métodos que utiliza: "Tengo un 90% de éxito; hay que desgastar psicológicamente"

La Roca se adentra en el negocio de la venta de pisos okupados, que se venden un 60% más baratos que el precio del mercado. Hay inversores que compran estos pisos para después contactar con una empresa de desokupación y echar a las personas que hay dentro.

La Roca destapa a los inversores que hacen negocio con la okupación, quienes compran viviendas por hasta un 60% menos que el precio de mercado. Uno de ellos cuenta que busca viviendas okupadas de fondos y bancos a bajos precios. "Lo ideal es una zona de alto valor, que esté tensionada; y un inquilino que en una semana esté fuera", expresa.

Son compras a ciegas, donde no hay fotos del interior, ni se sabe el estado en el que están ni la situación de la que las habita. En ocasiones, estos inversores contactan después con empresas de desokupación para que echen a las personas que hay dentro.

Uno de los trabajadores de una empresa de desokupación destaca que tiene un "90% de éxito". "En el 10% sobrante se hacen cosas que no me gusta decir por teléfono", expresa, tas lo que señala que "hay que hacer presión; tomar las zonas comunes y pitar cada 25 minutos la puerta". Además, afirma que "hay que ponerle la cara un poquito fuera de contexto" al okupa y "desgastarlo psicológicamente".