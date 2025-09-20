Juan del Val, sobre la vivienda: "Soy completamente contrario a la especulación, pero una cosa es especular y otra invertir"

El escritor ha defendido que "la regulación debería ser muchísimo mayor de la que es", pero ha expresado que "habrá gente que tenga dinero y lo podrá invertir en poner un negocio o en comprar una vivienda más barata".

Mientras en La Roca se hablaba sobre el negocio de la venta de pisos okupados, Juan del Val ha defendido que es "completamente contrario a la especulación", y cree que "la regulación debería ser muchísimo mayor de la que es", pero considera que "una cosa es especular y otra invertir".

"Habrá gente que tenga dinero y lo podrá invertir en poner un negocio o en comprar una vivienda que pueda ser más barata", ha defendido el escritor, a lo que Berni Barrachina ha respondido que "la inversión en vivienda automáticamente es especular".

Por su parte, Del Val ha señalado que "existe una fórmula que es perfectamente legal que es la nuda propiedad", en la que "hay una persona que está dentro y tú sabes que esa vivienda te va a costar muchísimo más barata si estás esperando".