La denuncia de Juan Carlos, albañil: "Somos el sector con mayor índice de mortalidad y se nos está pagando muy mal"

Uno de los sectores más complicados de relevar va a ser la construcción, ya que trabajar en la obra es duro, los sueldos no son elevados y faltan jóvenes. Sobre ello hemos preguntado a Juan Carlos Soriano, albañil. quien ha señalado que "en estos momentos, no existe reemplazo en el sector de la construcción".

"Es un sector muy precario, en el que estamos constantemente expuestos a fenómenos meteorológicos adversos. Tenemos el índice de siniestralidad y mortalidad más alto de todos los sectores, y se está pagando muy mal. En obra, un albañil está cobrando unos 1.200 euros", ha subrayado, a lo que ha añadido que "se está trabajando sábados, domingos y festivos".

Según el trabajador, una forma de "incentivar a los jóvenes" para que hubiera reemplazo en el sector es "darles un salario digno con el que puedan vivir y una jubilación anticipada sin penalización". "Creo que así se podría reavivar", ha concluido.