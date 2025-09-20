Ahora

Reflexión en La Roca

Edu Galán: "Escucho a Felipe González y Aznar y parece que viven en el Donkey Kong de la Nintendo de 1984"

El escritor ha destacado que "cuando se dice que los políticos son horribles o maravillosos, hay que recordar que no salen de la nada, sino de lo que votan los ciudadanos".

Edu Galán

"Cuando se dice que los políticos son horribles o maravillosos, hay que recordar que no salen de la nada, sino de lo que votan los ciudadanos", ha afirmado Edu Galán en La Roca, tras lo que ha expresado que, en su caso, cuando escucha "a políticos de otras décadas, como Felipe González o Aznar, y parece que viven en el Donkey Kong de la Nintendo de 1984". "Es una cosa con la que te quedas asombrado", ha añadido.

En ese momento, Nuria Roca ha comentado que a ella le llama "poderosamente la atención que en el diario de sesiones del Congreso haya temas que nos preocupen a todos y solo se traten una vez", tras lo que ha puesto como ejemplo el caso de "la sanidad".

