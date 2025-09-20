Silvia Taulés insiste en que el rey emérito sí irá a una fiesta Bollywood en Nueva York: "Es invitado de honor"

"Los artículos como el mío no le gustan porque la gente llega a la conclusión de que él lo que quiere es pasárselo bien e irse de fiesta, y no competir", ha expresado la periodista en La Roca tras un desmentido de 'HOLA' sobre la fiesta Bollywood a la que acudirá Don Juan Carlos.

Don Juan Carlos está en Nueva York para disputar el Campeonato del Mundo de Vela de la clase seis metros. Sin embargo, según una información de la periodista Silvia Taulés, el emérito no se lo estaría pasando nada mal, ya que el jueves disfrutó de una 'happy hour', el viernes de un cóctel de bienvenida y este sábado es la cita más esperada: una fiesta Bollywood organizada por el comodoro del Club Náutico y a la que el monarca debe asistir con ropa de inspiración india. Sin embargo, la polémica ha saltado por los aires cuando la revista 'HOLA' ha desmentido esta información.

En La Roca, Silvia Taulés ha insistido en que el rey emérito sí irá a la fiesta Bollywood y que, de hecho, es "uno de los invitados de honor", tras lo que ha indicado que la fiesta "es en casa del comodoro, que es un señor mayor, por lo que no es un fiestorro". "La imagen que puede dar el artículo que yo escribí es cierto que puede ser de frivolidad y de cuánta juerga, pero no pueden decir lo de que no va a cenar porque en Sanxenxo lo hace siempre", ha defendido, a lo que ha añadido: "Los artículos como el mío no le gustan porque la gente llega a la conclusión de que él lo que quiere es pasárselo bien e irse de fiesta y no competir".