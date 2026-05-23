Un técnico de Hacienda reconoce estar en desacuerdo con la absolución a Ana Duato: "Es contradictorio con sentencias como la de Messi"

Carlos Cruzado ha señalado en La Roca que la sentencia de absolución a la actriz es "es contradictoria con muchas sentencias del Supremo, como la de Messi".

Carlos Cruzado, técnico de Hacienda, ha reconocido en La Roca que no está de acuerdo con la absolución a Ana Duato. "En primera instancia ha habido un recurso y veremos finalmente, porque yo personalmente no comparto esa sentencia de absolución", ha manifestado.

En este sentido, el experto ha señalado que la sentencia "es contradictoria con muchas sentencias del Supremo, como la de Messi". "Incluso en la de Messi el fiscal pedía la absolución porque alegaban el desconocimiento de Messi de todas estas cuestiones y el Supremo dejó muy claro que no vale con decir que ignoras estas cuestiones cuando estás en la obligación de conocer lo que estás haciendo", ha subrayado.

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