La reacción de los colaboradores de La Roca al conocer los beneficios de los expresidentes del Gobierno: "¿Abono transporte? ¿Pero qué mierda es esa?"

Berni Barrachina ha enumerado los beneficios que tienen los exlíderes del Ejecutivo, entre los que se encuentra "una especie de dieta de 79.000 euros al año".

Berni Barrachina ha contado en La Roca qué beneficios tienen los expresidentes del Gobierno, como Aznar, Zapatero o Rajoy. En primer lugar, ha indicado que tienen "acceso a un abono de transporte especial". "¿Abono transporte? ¿Pero qué mierda es esa?", ha expresado Juan del Val, tras lo que Barrachina ha aclarado que "es un abono transporte que te permite utilizar gratis todos los medios de transporte del Estado, que ahora mismo es Renfe".

Además, tienen "chófer con coche a su entera disposición", así como "seguridad privada y dos asistentes pagados", algo que, "dependiendo del expresidente, cuesta entre 60.000 y 200.000 euros". Y por si fuera poco, "en los Presupuestos Generales del Estado hay una partida destinada a los expresidentes que son de 79.000 euros al año", ha subrayado el colaborador de La Roca.

En el caso de que "quisieran entrar a formar parte del Consejo de Estado, pueden entrar de por vida y ganar además 138.000 euros al año", ha apuntado Barrachina, tras lo que Nuria del Val ha destacado que, entre unas cosas y otras, se pueden hacer "con más de 200.000 euros al año".

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