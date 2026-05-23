Un experto en inteligencia artificial defiende que la IA beneficia a los estudiantes: "Es como tener un profesor 24 horas"

Manuel Linares ha señalado que la IA permite "hacer resúmenes, tarjetas de estudio con preguntas y hasta podcasts" para preparar exámenes.

Manuel Linares, consultor en inteligencia artificial y estrategia digital, ha defendido en La Roca que la IA beneficia a los estudiantes. "Es como tener un profesor particular 24 horas a tu lado que te explica, te resume, te hace preguntas o lo que quieras", ha señalado.

En este sentido, el experto ha indicado que "hay una plataforma que se llama 'Notebook LM' en la que metes todos los apuntes y la IA se basa solo en la información que tú la has pasado para hacer resúmenes". Además, Linares ha apuntado que también "genera tarjetas de estudio con preguntas y te puede explicar un temario con cualquier tono o voz". "Incluso le puedes pedir que explique algo de manera más sencilla, hacerle preguntas directas o pedirle que te haga un podcast que si lo escuchas, alucinas", ha expresado.

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