Juan del Val, sobre el concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Pagas una pasta y dices 'he estado', pero tú te lo has pasado regular"

Algunos vídeos de seguidores en el 'show' muestran que, pese a contar con entradas VIP, no tenían apenas espacio para moverse o bailar, algo que ha sido comentado por el escritor en el plató de 'La Roca'.

Bad Bunnyha comenzado su gira por España en Barcelona desatando la locura entre sus fans en el Estadi Olímpic de la Ciudad Condal, donde 59.000 personas vibraron al son de 'Dtmf", 'Callaíta' o 'Yonaguni'. El artista puertorriqueño realizará un total de 12 conciertos en España y en el primero de ellos ha contado con la visita de la catalana Bad Gyal.

Algunos vídeos de seguidores en el 'show' muestran que, pese a contar con entradas VIP, no tenían apenas espacio para moverse o bailar, algo que ha sido comentado por el escritor Juan del Val en el plató de 'La Roca'.

El también empresario dice que ir a este concierto "tiene más el decir 'yo he vivido la experiencia" que por la propia experiencia: "Creo que los conciertos, este tipo de conciertos, se oyen mal".

"Una cosa es un estadio de estos, pero insisto, es que no se oyen bien. Pagas una pasta y dices 'he estado en el concierto de Bad Bunny', pero tú en el concierto te lo has pasado regular", ha zanjado.

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