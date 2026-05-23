Ahora

El puertorriqueño arrasa

Juan del Val, sobre el concierto de Bad Bunny en Barcelona: "Pagas una pasta y dices 'he estado', pero tú te lo has pasado regular"

Algunos vídeos de seguidores en el 'show' muestran que, pese a contar con entradas VIP, no tenían apenas espacio para moverse o bailar, algo que ha sido comentado por el escritor en el plató de 'La Roca'.

del-val-bad-bunny

Bad Bunnyha comenzado su gira por España en Barcelona desatando la locura entre sus fans en el Estadi Olímpic de la Ciudad Condal, donde 59.000 personas vibraron al son de 'Dtmf", 'Callaíta' o 'Yonaguni'. El artista puertorriqueño realizará un total de 12 conciertos en España y en el primero de ellos ha contado con la visita de la catalana Bad Gyal.

Algunos vídeos de seguidores en el 'show' muestran que, pese a contar con entradas VIP, no tenían apenas espacio para moverse o bailar, algo que ha sido comentado por el escritor Juan del Val en el plató de 'La Roca'.

El también empresario dice que ir a este concierto "tiene más el decir 'yo he vivido la experiencia" que por la propia experiencia: "Creo que los conciertos, este tipo de conciertos, se oyen mal".

"Una cosa es un estadio de estos, pero insisto, es que no se oyen bien. Pagas una pasta y dices 'he estado en el concierto de Bad Bunny', pero tú en el concierto te lo has pasado regular", ha zanjado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La ultraderecha marcha en Madrid y exige la dimisión de Pedro Sánchez: "La prioridad nacional es expulsarle del poder"
  2. La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021
  3. Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas
  4. Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla
  5. Al menos 90 muertos y diez personas atrapadas bajo tierra tras una explosión en una mina de carbón en China
  6. Bad Bunny lleva Puerto Rico a Barcelona en un espectáculo colosal de salsa y reguetón con 'La Casita' en pleno Montjuic