Así es la espectacular casa de Nuria Roca y Juan del Val: "Es como el imaginarium de los ricos'

El colaborador Nacho García ha analizado las estancias de la casa del matrimonio, ubicada en la Sierra de Gredos, en Candelaria, en la cual han invertido el Premio Planeta del escritor.

Nuria Roca ha mostrado en la rvista ¡HOLA! su espectacular casa en la Sierra de Gredos, en Candeleda (Ávila). La presentadora y el periodista Juan del Val han invertido el Premio Planeta en este domicilio, "la casa de mis sueños", tal y como ella expresa, que ha sido analizada minuciosamente en 'La Roca'.

Por su parte, Nacho García se ha preguntado dónde está el final de esta casa tras ver fotografías ya que el inmueble cuenta con un gran territorio exterior lleno de naturaleza.

Al visionar la entrada de la casa, García dice que "no faltan puertas" y que parece "el imaginarium de los ricos": "Solo falta una barandilla de bombero en un lado por si alguien quiere entrar por arriba".

"Me alegra de no haber estado aún en persona porque así cuando vaya sé que tengo que llevar inhalador para el asma porque tanto aire...", dice García reiterando lo grande que es el domicilio. "Me da un poco de pena lo que van a discutir vuestros hijos por la herencia", añade entre risas.

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