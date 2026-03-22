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Reflexión en La Roca

Tania Sánchez: "Tengo placas solares y coche eléctrico y me preocupa menos el impacto de la guerra en mi economía de lo que me hubiese preocupado hace un año"

La colaboradora ha destacado que, en su caso, tiene "todo electrificado" por lo que no depende tanto del petróleo como pueden hacerlo otros hogares, que necesitan petróleo.

Tania Sánchez

Tania Sánchez ha expresado su "sorpresa al escuchar a Manu Mostaza decir que 'benditas' placas solares, 'bendita' electrificación, 'benditos' coches eléctricos y 'bendita' acción contra el cambio climático". "Esto es una cosa que lo digo de broma porque me gusta vacilar a Manu, pero tiene una importancia muy relevante. Creo que es muy relevante poner encima de la mesa que esto demuestra más que nunca que el avance a la transformación ecológica, económica y productiva vinculada al cambio climático no se puede frenar", expresado la analista política, a lo que ha añadido que, de hecho, hay que "acelerar" este avance.

Así, ha contado que, en su caso personal, tiene "todo electrificado". "Tengo placas solares, tengo un coche eléctrico y me preocupa mucho menos el impacto en mi economía familiar de esta guerra de lo que me hubiese preocupado hace nueve meses o un año, cuando no tenía esta situación, y creo que esto es relevante", ha manifestado Tania Sánchez.

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