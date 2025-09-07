Pilar Vidal: "Creo que Irene Rosales no se ha separado antes de Kiko Rivera por las deudas que tenía; yo habría hecho lo mismo"

"Es el marido más infiel de este país, y lo ha reconocido públicamente", ha destacado la periodista sobre el hijo de Isabel Pantoja, tras lo que ha dicho que espera que Irene Rosales "encuentre a alguien que la haga feliz".

Pilar Vidal se ha referido a Kiko Rivera en La Roca como "el marido más infiel de este país", algo que él, según Vidal, "ha reconocido públicamente", mientras que Irene Rosales "en su última entrevista dijo que no iba a perdonar ni una infidelidad más". "Ella, que sepamos, ni ha dicho que sea infiel, ni se le ha pillado en una actitud de infidelidad hacia este chico, sino todo lo contrario", ha destacado la periodista.

Así, Vidal ha dicho que espera que Rosales "encuentre a alguien que la haga feliz, porque es una buena tía". "Yo creo que ella ha sacrificado demasiado, y el amor a veces no es sufrir", ha expresado, a lo que ha añadido que cree que "ella no ha salido antes por las niñas" y "por las deudas, porque debía muchísimo dinero". "Yo hubiera hecho lo mismo", ha reconocido Pilar Vidal, quien ha surbayado que la expareja del hijo de Isabel Pantoja "ha aguantado por su propio bien y por el de sus hijas".