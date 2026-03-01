Fernando Garea recuerda que la investigación al emérito se cerró por su inviolabilidad: "Pero había una descripción que coincidía con la comisión de unos delitos"

El director adjunto de 'El Español' ha destacado que si Juan Carlos I no vuelve a España es "porque él no quiere" ya que "puede venir siempre que quiera".

Una posible vuelta de Juan Carlos I a España está en el centro del debate nacional después de la desclasificación de los papeles del 23-F. Ahora bien, Fernando Garea ha recordado en La Roca que si el rey emérito no vuelve es "porque él no quiere" ya que "puede venir siempre que quiera".

Además, el director adjunto de 'El Español' ha señalado que "hay algunas cosas que aclarar", más después de la publicación de sus memorias: "No es verdad que la investigación de la Fiscalía quedara en nada. No quedó en nada porque el fiscal dijo que estaba prescrito o que estaba cubierto por su inmunidad, pero había una descripción de hechos que coincidía perfectamente con la comisión de unos cuantos delitos".

"Eso no lo salva que en los papeles desclasificados del 23-F no haya nada que le implique en la organización o conocimiento del golpe de Estado. Es más, creo que lo agrava. Si él tenía un patrimonio de prestigio precisamente por la intervención en el 23-F, lo que hizo fue malversarlo y defraudar literalmente con sus actuaciones e ir contra la institución de la monarquía con las cosas que hizo con referidas al dinero y los escándalos", ha añadido.

Porque Garea argumenta que Juan Carlos I "puede hacer todo lo que quiera con su vida privada, pero lo hacía con bienes de todos los españoles y eso que hay recordárselo siempre". "Si viene, lo ideal sería que diera explicaciones de todo eso en lugar del disparate de libro que ha escrito que es un insulto", ha concluido.

