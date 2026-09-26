Juan del Val, tajante sobre las críticas a la Policía en el desahucio de Maricarmen: "No se pueden unir a los manifestantes"

El escritor ha señalado en La Roca que la Policía, "que a lo mejor piensa exactamente igual que tú, no se puede unir, es su obligación porque estaría incumpliendo con su trabajo".

Las imágenes del desahucio de Maricarmen han abierto un debate sobre la actuación de los agentes que participaron en el dispositivo. Después de escuchar en La Roca las explicaciones de Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Juan del Val ha puesto el foco en la diferencia entre cuestionar el desahucio y valorar el trabajo que deben realizar los agentes.

Para Del Val, si se produjo un exceso policial, debe investigarse y, si corresponde, sancionarse. Pero eso no cambia cuál es la obligación de los agentes durante un desahucio. "Indudablemente, si hay un exceso de la Policía, por supuesto, se tiene que investigar y quien se haya excedido, naturalmente que tenga la sanción que corresponda", ha señalado.

Sin embargo, considera que no se pueden confundir ambas cuestiones: "Pero es evidente que la Policía, independientemente de lo que piense, que a lo mejor piensa exactamente igual que tú, no se puede unir, es que es su obligación porque estaría incumpliendo con su trabajo", ha explicado.

Su obligación, dice, "es que se pueda ejecutar": "Es decir, no podemos mezclar las cosas. Una cosa es que nos parezca enormemente injusto ese desahucio. Por supuesto, no hay más que ver la imagen. Y otra cosa es que la Policía tenga que ir allí a unirse con los manifestantes que lo intentan impedir", ha añadido.

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