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Cómo librarse de una hipoteca para no endeudarte de por vida: Camarero explica cómo funciona la Ley de la Segunda Oportunidad

José María Camarero, periodista económico de 'ABC', explica que "te puedes declarar en quiebra", aunque el proceso no es nada sencillo.

CAMARERO DEUDA

El desolador desahucio de Maricarmen Abascal el pasado miércoles ha generado un auténtico clamor social por la crisis de la vivienda, y además ha despertado entre muchas personas el temor a verse en una situación similar ante la imposibilidad de hacer frente al alquiler o la hipoteca.

No obstante, la legislación española ha cambiado en los últimos años para este tipo de situaciones con la introducción de la Ley de Segunda Oportunidad. José María Camarero, periodista económico de 'ABC', explica que "te puedes declarar en quiebra", aunque el proceso no es nada sencillo.

"Tienes que acreditar que no puedes hacer frente, pero de verdad, a deudas por lo menos de dos entidades bancarias, o de una entidad y la administración pública", detalla el colaborador de La Roca.

No obstante, la Ley de Segunda Oportunidad tiene un impacto en el patrimonio de quien se acoge a ella. "Se te quitan todos los bienes y empiezas desde cero", expone Camarero.

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