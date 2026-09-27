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Los entresijos de los fondos buitre: entidades que "compran muy barato con características especiales"

Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral.es', explica en La Roca que en total, los fondos buitre poseen más de un millón de viviendas en España. De hecho, en la Comunidad de Madrid y Cataluña tienen más de un 10% de las viviendas disponibles.

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España ha sido testigo en los últimos días del desgarrador desahucio de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que ha sido echada de su vivienda, en la que llevaba más de siete décadas viviendo en Madrid. Este desahucio ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de los fondos buitre y la necesidad de regular sus actuaciones.

Jesús Espinosa, periodista de 'Newtral.es', explica en La Roca que un fondo buitre es "una entidad que tiene la capacidad para comprar muy barato con características especiales", como, por ejemplo, con procesos de desahucio en marcha o inquilinos viviendo dentro.

Espinosa aclara que, aunque no hay un mínimo de propiedades para considerar que una empresa es un fondo buitre, suelen ser "multinacionales con muchísimo dinero", poniendo como ejemplo el caso de Blackstone, que es el fondo con más propiedades en nuestro país.

Un buen ejemplo de su forma de operar se vio en 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Ana Botella, vendió a un fondo buitre 1.860 viviendas públicas en barrios humildes de la capital, provocando decenas de desahucios.

Para calibrar la magnitud de la influencia que estas empresas tienen en el mercado inmobiliario, se estima que, en total, los fondos buitre poseen más de un millón de viviendas en España. De hecho, en la Comunidad de Madrid y Cataluña tienen más de un 10% de las viviendas disponibles.

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