Sara Ramos, sobre la votación de los académicos en los Oscar: "Algunos son colegas de otros"

En La Roca, ha hablado de las declaraciones de Timothee Chalamet, uno de los favoritos a la estatuilla en la categoría de Mejor Actor. "Puede que a alguien le haya parecido mal", avisa.

Hollywood saca sus mejores galas para la entrega de los Oscar. Para unos premios en los que Timothee Chalamet aparece como uno de los grandes favoritos a hacerse con la estatuilla a Mejor Actor en una edición en la que el intérprete, eso sí, ha dejado unas polémicas declaraciones sobre el ballet.

En ese sentido, Sara Ramos, en La Roca, ha puesto el foco en los académicos y en los que votan para otorgar estos premios: "La academia debería elegir a quien se lo da y a quien no ya no por la trayectoria sino por su película".

"Pero no se nos escapa que algunos son colegas de otros. Pasa en todas partes. Votas por quien tienes más simpatía", ha insistido.

Y ha avisado: "Puede ser que una declaración como esa a alguien le parezca muy mal".

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