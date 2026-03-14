La Roca analiza el precio de tener una mascota y abre el debate sobre los hospitales veterinarios públicos: "Me parece muy bien"

Nuria Roca ha asegurado que es una oportunidad para aquellos que tienen menos recursos: "Si no, tener un animal de compañía, que es muy beneficioso para la salud, se convierte en una cuestión de lujo".

Más Madrid ha anunciado que cada año se recogen en las vías públicas madrileñas entre 3.000 y 4.000 perros abandonados y 5.000 gatos, es decir, a nivel nacional hablaríamos de 150.000 perros y 240.000 gatos. Eso sí, tal y como se ha analizado en La Roca, esta tendencia está disminuyendo considerablemente tras una mayor concienciación en cuanto a la población.

Es por este motivo que desde la formación plantean crear un centro de acogida en la capital y un hospital veterinario público con urgencias 24 horas para aquellos que no puedan permitirse un profesional del ámbito privado.

¿Quiénes podrían acudir a este hospital veterinario?

Las personas que podrían acudir a este posible hospital veterinario serían aquellas con rentas mínimas de inserción, con ingreso mínimo vital y desempleados de larga duración. El precio de tener una mascota cada día aumenta y es que una consulta general oscila, en Madrid, desde los 35 a los 50 euros.

Asimismo, una consulta de urgencias fuera de horario puede costar entre 100 y 120 euros, una de especialidad, como oftalmología o cardiología, entre 60 y 85 y una consulta a domicilio, entre 40 y 70 euros. En caso de operación, el coste asciende: una fractura de pata tiene un precio de entre 600 y 1.500 euros, una castración entre 85 y 150 euros, la extirpación de glándulas de hurones, de entre 180 y 280 euros y la fractura de pico, entre 150 y 450 euros.

Vistos los precios, el debate se reabre en el plató de La Roca. Por su parte, Nuria Roca desvela que le parece "muy bien" abrir este tipo de hospitales mientras Juan del Val duda en si las clínicas privadas estarían a favor. "Me parece muy bien que exista un veterinario para la gente que tenga menos recursos porque si no, tener un animal de compañía que es muy beneficioso para la salud, se convierte en una cuestión de lujo", añade la presentadora.

"Los animales son beneficiosos para la salud pero los animales también son un capricho, un capricho absurdo y por eso es por lo que hay miles de abandonos", añade del Val.

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