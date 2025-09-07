Ricardo Moure, sobre la pastilla para alargar la vida a los perros: "La han probado en ratones y la ha aumentado en un 30%"

¿A qué persona que tiene perro no le gustaría poder disfrutar de él durante más años? Pues en EEUU ya están probando un medicamento que podría alargar sus vidas, al parecer, hasta en un 30%.

En EEUU, están probando en miles de perros una pastilla para alargar su vida en un 30%. Para resolver las dudas al respecto, hemos recurrido a Ricardo Moure, divulgador científico, quien ha explicado que "es una pastilla que han probado primero en ratones y, efectivamente, alargaba la vida un 30%".

"Ahora las están probando en perros como un paso previo para en el futuro probarlo en humanos, ya que como los perros duran menos, se puede ver un efecto", ha indicado Moure, quien ha señalado que "lo que hace esta pastilla es que simula la restricción calórica", y ha explicado en La Roca en qué consiste esto.

Sin embargo, el divulgador científico ha pedido "que nadie piense que si esto sale adelante, vamos a ser inmortales". "La idea de que un fármaco pueda alargar la vida es que la gente tenga un envejecimiento similar al que tiene un centenario", ha subrayado el experto.