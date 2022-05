Felipe VI ha hablado por teléfono con su padre, Juan Carlos I, y ambos han quedado en verse en Madrid cuando el rey emérito regrese a España. Zarzuela ha informado de este extremo después de que el rey Felipe VI haya viajado a Abu Dabi este domingo para dar el pésame al nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos por la muerte del anterior jefe del Estado, el jeque Jalifa Bin Zayed al Nahyan.

Una información que la periodista Mayte Alcaraz y el expolítico Ramón Espinar han debatido en La Roca. "Es una historia absolutamente infame, que es la salida del rey juan Carlos de España cuando no tenía ningún tipo de causa judicial encima. Se le ha investigado por tierra, mar y aire y nadie ha podido sacar en claro nada de ello. El error se cometió cuando se le mandó fuera. Ahora es una situación muy delicada porque dada su edad, habrá que solucionarlo. Los mismos que le echaron no tienen ninguna razón para echarle ni ahora para ponerle límites para quedarse", ha aseverado.

Una afirmación que ha sido respondida por Espinar: "¿quién le echó?", se ha preguntado el político. "Hay una jefatura del Gobierno que contribuyó a que las dudas sobre el rey Juan Carlos se amplificaran", ha añadido Alcaraz.

En este sentido, Espinar ha asegurado que no fueron "los republicanos": "Quienes somos republicanos claro que queremos echar a los reyes, pero no queremos echarles con la vergüenza para una país como España de que el anterior jefe del Estado esté refugiado en una república islámica sin respeto alguno por los derechos humanos. Yo no quiero eso para mi país. Quiero que Felipe deje de ser jefe del Estado porque haya un referéndum entre monarquía y república y que viva en España tranquilamente. No hemos sido los republicanos los que hemos echado a Juan Carlos, ha sido Juan Carlos el que ha destrozado su legado cuando se ha conocido lo que hacía mientras era rey".