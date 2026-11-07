Nacho García, sobre el vídeo viral de Lamine Yamal en el concierto de Melendi: "A los jóvenes no se les da bien disimular"

El colaborador ha reaccionado a las imágenes del jugador del Barça sentado en pleno concierto sin apariencia de estar divirtiéndose.

Uno de los vídeos más virales de la semana tiene como protagonista a Lamine Yamal. Pero, a diferencia de lo normal, el futbolista del Barça no ha llenado las redes por una actuación en el terreno de juego, sino por su pasividad durante un concierto de Melendi en el que parecía que no se lo estaba pasando bien como el resto de sus compañeros o su pareja.

"¿Venía de jugar un partido, de no meter goles?", ha cuestionado Nuria Roca tras ver el vídeo. Por su parte, Berni Barrachina ha argumentado que si alguna vez no habían acompañado a su pareja a ver algo que no les gusta. "Yo no me trago un concierto de alguien que no me gusta", ha replicado la presentadora.

Por su parte, Nacho García ha señalado algo que evidencia este vídeo: "Los jóvenes tienen una cosa que es que no se les da bien disimular la cara. Cuando ya eres adulto y tú estás en un sitio sin ganas, tú sabes que tienes que aguantar. Pero Lamine es joven y no lo sabe".

Tras ese vídeo, la pareja de Lamine Yamal, Inés García, publicó otro vídeo de ella cantando una canción de Melendi en el coche junto con Lamine. Ahora bien, ahí tampoco el futbolista parecía muy entusiasmado. "Sigue con la cara de estoy enfadadísimo, déjame en paz, que no quiero saber nada", ha apuntado Nuria Roca.

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