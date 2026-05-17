El pronóstico de Ferreras sobre las elecciones en Andalucía: "El PP va a ganar y el PSOE va a entrar en depresión profunda"

El periodista considera que la duda está en si Juanma Moreno "va a conseguir una mayoría absoluta o no", pero lo que tiene claro es que el Partido Popular va a ser el vencedor este 17M.

Antonio García Ferreras ha hecho su pronóstico sobre los resultados de las elecciones en Andalucía, afirmando que, lo que está claro para él, "es que el Partido Popular va a ganar las elecciones". "Yo no sé si con total seguridad si va a obtener una mayoría absoluta, pero va a ser el ganador", ha asegurado, tras lo que ha destacado que se trata de un "cambio telúrico", ya que Andalucía ha sido "un territorio históricamente socialista y de izquierdas y ahora mismo el Partido Popular lo que se está jugando es repetir o no una segunda mayoría absoluta", lo que es "algo absolutamente inusual e inédito".

En lo referente al PSOE, el director de Al Rojo Vivo cree que "va a entrar en depresión profunda". "El resultado de hace cuatro años fue terrible con Juan Espadas, que no era tampoco un líder carismático y muy potente y muy conocido, pero ahora han llevado a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y firmarían ahora mismo el peor resultado de su historia, que son 30. Están convencidos de que van a quedar por debajo, salvo que se produzca un milagro de última hora con esa subida de participación", ha apuntado.

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