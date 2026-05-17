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De un dúo argentino

Nuria Roca reacciona a la denuncia de un posible plagio en el tema 'Choca Choca': "Shakira debería de tener un gesto con ellas"

La presentadora concuerda con la queja del dúo argentino Sarao, quienes afirman que el nuevo tema de la colombiana con Anitta es muy parecido al que ellas sacaron cinco meses antes.

Nuria Roca reacciona a la denuncia de un posible plagio del tema 'Choca Choca': "Shakira debería de tener un gesto con ellas"

Shakira y Anitta han sacado el tema 'Choca choca' con el que ya están causando furor en todo el mundo. Ahora bien, la salida de la canción se ha visto envuelta en polémica debido a que han sido acusadas de plagio.

El dúo argentino Sarao ha denunciado en redes sociales que las dos artistas han sacado un tema muy parecido al que ellas publicaron cinco meses antes: "Anitta y Shakira nos copian. Capaz no saben que nos están copiando porque hasta la paleta de colores es igual". Eso sí, han mantenido un buen rollo y han ofrecido una colaboración.

Y, en el plató de La Roca, ha habido consenso en que ambos videoclips son muy parecidos tanto en música como en coreografía. "Shakira debería de tener un gesto con ellas. Si ellas no emprenden acciones legales...", ha aseverado Nuria Roca al ver la comparación.

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