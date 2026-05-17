Ferreras: "Sánchez está convencido de que no tiene que variar su hoja de ruta y no adelantar elecciones pase lo que pase en Andalucía"

Ferreras ha afirmado que el presidente del Gobierno quiere "aguantar hasta el final" de la legislatura "como sea", lo que para el periodista sería un tramo final del Ejecutivo que él denomina de "cuidados intensivos con respiración asistida".

Nuria Roca ha preguntado a Antonio García Ferreras sobre la posibilidad de que haya unas elecciones anticipadas tras los resultados en Andalucía, tras lo que el director de Al Rojo Vivo ha señalado que ha habido "una derrota en Extremadura, una derrota en Castilla y León y otra en Aragón del PSOE", mientras que "ha habido un triunfo muy claro de la derecha y del Partido Popular junto a Vox, que han superado en votos claramente a la izquierda".

Para el periodista, "esto en condiciones normales la lectura es muy sencilla: un cambio de ciclo". "Es un cambio de ciclo en este país con unas perspectivas muy malas para el Gobierno socialista, pero lo que nos han dicho en las últimas horas en una conversación con gente del PSOE y muy cercana al presidente del Gobierno es que Pedro Sánchez, pase lo que pase, está convencido de que no tiene que variar lo más mínimo su hoja de ruta y su hoja de ruta es aguantar hasta el final como sea y, por tanto, no adelantar las elecciones", ha subrayado.

Así, el presentador ha apuntado que "se aferraría a un intento desesperado de aprobar los primeros Presupuestos de la legislatura y de aguantar como sea". "Eso sí, sería una legislatura y un tramo final que yo denomino de 'cuidados intensivos con respiración asistida', pero lo que nos dicen es que aunque hoy haya una hecatombe, una tragedia en el socialismo andaluz, en ese territorio histórico del Partido Socialista, lo que tiene en la cabeza de Sánchez a estas horas es no modificar su hoja de ruta y no adelantar las elecciones", ha concluido.

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