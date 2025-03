Pilar Vidal, sobre la última polémica de Íñigo Onieva: "Alguien de los cuatro avisó a la prensa"

En los últimos días, la portada de la revista 'Diez Minutos' que muestra a Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, acompañado de unos amigos sin la presencia de la marquesa de Griñón ha dado mucho de qué hablar. El titular de la publicación ha despertado especulaciones sobre la vida privada del empresario, aunque sin afirmar nada de manera directa.

Sobre este enfoque, la periodista Pilar Vidal ha señalado en La Roca que el medio "no se atreve a decir lo que quiere decir" y que, en realidad, solo se trata de "una cena de amigos".

Sin embargo, Vidal también ha revelado un dato que podría suponer una traición dentro del círculo cercano de Onieva. Según la colaboradora, alguien presente en la reunión avisó a la prensa para que captara las imágenes.

"Uno de los compañeros fotógrafos me comentó que alguien de los cuatro, no voy a decir quién, avisó a la prensa", aseguró Vidal. Acto seguido, descartó a Onieva como responsable: "Voy a sacar de la ecuación a Íñigo porque sé que no fue él. Alguien de los otros tres llamó a la prensa", concluyó.