Jaime de Marichalar y su encontronazo con la prensa: "Doña Elena ahora está más simpática que nunca, no sé si usted también quiere"

"Doña Elena ahora está más simpática que nunca. No sé si usted con la prensa también quiere estar más simpático", se atreve a decir un reportero a Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, mientras intenta sacarle unas respuestas y que haga unas declaraciones.

Como era de esperar y como vemos en este vídeo del que se hace eco Aruser@s, lo único que consigue es enfadarle aún más. "Te he dicho que me dejes, por favor", le dice con educación. "No he contestado nunca ni voy a contestar, así que déjame", le repite ante su insistencia.

"Es de las veces que hemos visto el micro más alejado (de la boca del entrevistado)", comenta Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta. "Es que parecía que estaba delante de un león", dice en la misma línea Òscar Broc.

Andrés Guerra señala que el hecho de que lleve un bastón en la mano, impone bastante.