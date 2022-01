La Roca concertó una cita con una falsa curandera de cáncer que se anunciaba por internet y la reportera de programa quedó sorprendida con los audios que le mandaba creyendo que era una enferma de cáncer.

"Si puede ser que no te den la quimioterapia mejor. Voy a arreglar lo que los inútiles de los médicos no arreglan. No puedo respetarles, lo siento. Porque cuando no saben hacer su trabajo no los respeto", decía esta presunta estafadora.

Tras descubrir que la clienta era una reportera, cambió su versión: "No curo todos los cánceres y no en todas las circunstancias. Yo nunca le voy a decir que abandone el tratamiento".